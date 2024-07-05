06/06/2024 09:40

【外圍經濟】最新數據：美國勞力市場在降溫，但企業活動仍在擴張

《經濟通通訊社6日專訊》最新公布的美國經濟數據，仍難給聯儲局政策路徑點出清楚方向。雖然「小非農」ADP就業數據低於預期，但ISM服務業指數創9個月來最高，顯示勞動市場雖然在降溫，但企業活動仍在擴張。

俗稱「小非農」數據的ADP5月私營機構就業人數增加15.2萬人，為3個月來最低水平，大幅低於預期17.5萬人，前值下修至18.8萬人。該數據顯示勞動市場正在降溫，推高市場對聯儲局的降息預期。

但另一方面，美國供應管理協會(ISM)5月份綜合服務業指數上升4.4點，至53.8，升幅為去年年初以來最大。其中，ISM企業活動指數飆升10.3，創2021年3月以來的最大增幅，該指標一定程度上緩解了對經濟前景的擔憂。(jf)