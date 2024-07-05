06/06/2024 11:06

【外圍經濟】日本央行委員「無厘頭」放鴿，日圓升勢慘被反轉

《經濟通通訊社6日專訊》日本央行政策委員會委員中村豊明(Toyoaki Nakamura)周四上午稱，考慮到日本近期的經濟數據，暫時維持當前的貨幣政策是合適的。

中村發表講話後，日圓漲幅收窄。美元兌日圓東京早盤曾回落至155.37，但中村講話後升至155.63。

中村在札幌向當地商界領袖發表演講時稱，日本經濟正處於關鍵時刻，迎來實現2%可持續通脹目標的黃金機遇。但他又指，由於尚不確定薪資增長的可持續性，因此薪資對通脹的影響仍然微弱。

中村是日本央行政策委員會中的鴿派。他強調，需要可支配收入增加，及實際薪資增長，才能加強收入和支出間的良性循環。(jf)