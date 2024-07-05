06/06/2024 13:49

【外圍經濟】馬斯克搶攻人工智能，曼菲斯新建超級電腦工廠

《經濟通通訊社6日專訊》AI熱潮方興未艾，英偉達躋身市值3萬億美元超級俱樂部之際，馬斯克旗下的人工智能初創公司xAI，計劃在曼菲斯新建超級電腦工廠。

據報道，馬斯克自3月初以來，一直和他的xAI團隊與曼菲斯官員合作，規劃新工廠，這將是「孟菲斯市歷史上最大的數十億美元投資」。該廠將安裝一台巨型超級電腦，提升公司在製造和提供聊天機器人，和其他人工智能領域的競爭力。

英偉達在美股周三（5日）盤中刷新歷史高點至1223美元，總市值超越蘋果，位居全球市值排行第二，達到3.01萬億美元，今年累漲145%。微軟目前市值3.15萬億美元排第一。



*台積電計劃新加坡建晶片廠*



此外，台積電(TSM)持股的晶圓代工企業世界先進，與恩智浦半導體(NXPI)計劃於新加坡成立合資公司，興建一座12吋(300mm)晶圓廠。預計2027年開始量產，2029年月產能預計5.5萬片12吋晶圓。(jf)