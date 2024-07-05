06/06/2024 14:52

【外圍經濟】日本央行議息會前鬧分歧，行長補鑊但未能阻日圓跌勢

《經濟通通訊社6日專訊》日本央行政策委員會委員中村豊明(Toyoaki Nakamura)周四上午發表鴿派言論，導致日圓由上升趨勢轉跌。行長植田和男隨後補鑊，暗示央行將在下周會議上討論收緊貨幣政策。日圓在亞洲時段維持跌勢，美元兌日圓最新報156.02。

中村的言論反映日本央行內部就貨幣政策未來走向發生分歧。植田和男在國會回答重申，在退出大規模貨幣寬鬆過程中減少購債量是適當的。他說，日本央行正在評估3月政策調整後金融市場的狀況，將在利率問題上謹慎行事。

中村豐明較早前明確表態稱：「當前加息為時過早」。他說：「我認為薪資對物價的影響仍然微弱。我個人並不相信薪資增長將是可持續的，大公司結構性改善惠及小公司的效果仍然很弱。」(jf)