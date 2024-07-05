06/06/2024 13:28

香格里拉(00069)首次發行10億人幣熊貓債券

《經濟通通訊社6日專訊》中行、招商證券、瑞穗中國公布，香格里拉（亞洲）(00069)成功發行首次熊貓債券。此筆債券金額為10億元(人民幣．下同)，年期三年，票面利率2.5厘，由中行、招證及瑞穗中國聯合管理。香格里拉早前註冊200億元開設中期票據計劃。

是次發行的10億元熊貓債券屬該中期票據計劃的第一期，全場認購倍數為4.09倍。經中國信用評級機構-聯合資信評估股份有限公司綜合分析和評估，確定香格里拉主體長期信用等級為「AAA」、此筆10億元債券信用等級為「AAA」。是次發行募集資金將用於一般企業用途。

香格里拉集團首席財務官及執行董事蔡志偉表示，集團首次發行熊貓債券取得成功，反映了投資者對集團充滿信心。此舉不僅令資金來源更為多元化，亦標誌著集團首次進入在岸人民幣資本市場，同時也有助管理集團的外幣風險，為資產地域分布作更好的部署。(bi)