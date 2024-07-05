06/06/2024 15:15

光大證券國際：維持今年恒指目標21000點預測

《經濟通通訊社6日專訊》光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，外圍市場處於較高估值，加上利率環境不明朗下的滯漲隱憂，將驅使資金繼續重新關注中國經濟復甦的投資機會，過去估值被低估的港股市場可望受惠。上半年港股屢創年內新高，以及成交水平扭轉按季連續下跌的趨勢，亦是對以上因素的部分反映。

他表示，下半年港股市場除了繼續受到經濟活動擴張以及寬鬆的貨幣環境支持外，內地長年期國債孳息率逐步從低位回升，有望提升投資者的投資信心。因此，光大證券國際繼續維持六個月前對港股的觀點，預期下半年恒指最高有機會上試21000點水平，惟在這個投資期中，投資者仍需留意下半年美國總統大選，相關競選政策對市場帶來的波動性因素。該行表示，科指今年全年目標為4700點；上證指數今年全年目標為3400點。

該行指出，回顧上半年港股市況，表現基本符合預期。今年首季內地經濟錄得5.3%增長，延續復甦趨勢。而今年上半年內地央行相繼採取減息、降準等貨幣調控政策，釋放市場資金，亦為下半年的經濟復甦提供流動性支持。雖然下半年外部利率環境具不確定性，但目前內地製造業重回擴張水平，物價走出通縮區間，以及對外出口市場表現強勁，均有望成為經濟後續增長的具體表現。(bn)