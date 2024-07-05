06/06/2024 15:28

大新銀行：料今年私人貸款低單位數增長

《經濟通通訊社6日專訊》大新銀行(02356)推出全新「快應錢」私人貸款推廣。大新銀行信用卡及私人貸款業務主管蔡秀琼表示，今年首季私人貸款業務按年輕微上升，踏入第二季看到有回落跡象，但跌幅沒有市場幅度大，4月情況按月回落，4月與5月業務情況相若，回落情況可能受稅貸申請期結束影響，預期今年全年私人貸款業務僅錄得低單位數增長。



*電子錢包增值帶動信用卡交易升三成*



蔡秀琼表示，信用卡外遊簽帳增加，而受到北上消費影響，首季使用該行本地餐飲業收單服務的營業額按年錄得雙位數跌幅。

大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健指出，首季以信用卡增值WeChat Pay HK、Alipay HK電子錢包交易額按年升三成。他表示，受樓市暢旺等因素帶動，預計今年整個市場不良貸款會好轉，不會惡化。



*一成私人貸款為電動車貸款*



蔡秀琼指出，該行於3月底推出電動車貸款，適用於半年內購買電動車人士借貸，計及兩個月免息期，實際年利率低至1.43%。她指現時有一成私人貸款為電動車貸款，平均電動車借貸額為30萬元。

大新銀行為旗艦貸款產品大新「快應錢」重新定位，因應新世代消費行為及經濟模式的轉變，在不同場景下全面配合四大主要客群的財務需要。蔡秀琼指，客群中包括針對斜槓族(Slashers)，她指不少貸款申請均需申請人提供詳盡入息證明文件，但斜槓族及自由工作者只需提供簡單入息證明，就可申請易借「快應錢」。成功申請更可享高達1萬元現金回贈。(kk)