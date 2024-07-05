06/06/2024 15:35

光大證券國際：港股具估值修復契機，可留意大型科技及本地金融股

《經濟通通訊社6日專訊》光大證券國際表示，目前港股除了傳統的預測市盈率及市帳率繼續偏低外，過往較為有效反映恒指吸引力的股息收益率，上升趨勢更為明顯。內地近年促使上市企業提升分紅派息水平，致力提升投資者潛在回報，此亦對港股帶來新一輪的估值修復契機。

該行指出，雖然現時指數已經從低位出現明顯反彈，但由於不少大型藍籌企業提升分紅派息比例，目前恒指的股息收益率仍接近歷來最吸引水平，此亦對港股帶來中長期良好基本面。

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，在下半年可關注板塊方面，建議投資者可重點留意受惠市況估值回升，以及受到實體經濟復甦而景氣度提升的行業。2024年可重點留意大型科技、本地金融、民生消費及傳統汽車四大板塊。

他續指，在本地金融板塊，看好港交所(00388)及滙控(00005)；在大型科技板塊，看好騰訊(00700)以及百度(09888)；在傳統汽車板塊，看好長城汽車(02333)及吉利汽車(00175)；在民生消費板塊，看好安踏體育(02020)及申洲國際(02313)。(bn)