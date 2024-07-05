06/06/2024 15:45

光大證券：料美國本輪加息周期已完結，料下半年美國或減息一次

《經濟通通訊社6日專訊》光大證券國際表示，預計美國聯儲局本輪加息周期已完結，今年下半年環球經濟通脹放緩，料全球主要央行將維持現行利率一段時間，減息空間至今年底才開始出現，以紓緩經濟壓力，為復甦創造有利條件明而美國通脹持續放緩，但其經濟增長動力仍然強勁，較大機會今年只進行一次減息，隨著年底美國聯儲局或進行減息，可考慮適時於資產配置加入中港、歐洲股票市場及債券投資。

光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻認為，雖然美國整體通脹走勢符合預期向下，但距離聯儲局2%的通脹目標仍有一段距離，因此聯儲局或需維持現時高利率一段時間，並需密切觀察美國就業和GDP數據情況，該行預期美國今年底會進行一次減息。

光大證券國際表示，美元走勢在去年10月初升至107.3水平時見52周高位。聯儲局在去年7月最後一次加息後未再加碼，而美國通脹率表現反覆，就業數據出現轉差的狀況，因此市場預料美國在今年下半年有機會減息，美匯指數橫行偏弱趨勢逐漸形成，預料指數下半年會在102-107水平徘徊。

她補充，若美匯指數維持在105.5水平以下，或有機會進一步回落至102水平，但要留意國際局勢等因素影響美匯指數波動。(bn)