06/06/2024 18:03

銀公料今年全年貸款按年持平或錄負增長

《經濟通通訊社6日專訊》香港銀行公會署理主席陳紹宗表示，美國聯儲局將於下周進行議息，但市場對息率走勢的看法分歧，市場估計最快可能在今年9月才開始減息，而相關時間亦接近美國大選，故在息率以及相關市場走勢存在眾多不確定性，他個人亦預料美國最快或於9月開始減息，預期減息幅度為一至兩次。

對於香港銀行同業拆息(HIBOR)，他指出，HIBOR在近半年的整體走勢為慢慢向下，但最近一個月見到有出現反升的情況，相信是與季節性因素有關，在6月至8月期間屬在香港上市的大型公司派息高峰期，市場對資金需求而有所上升，亦指香港最優惠利率的調整不一定與美國同步，銀行在調整相關利率屬商業決定，亦會考慮到不同因素，包括宏觀經濟以及HIBOR等。

他指出，據金管局數據顯示，由今年初到4月，貸款與墊款總額下跌2%，而參考上述HIBOR走勢，預期本港貸款需求下半年未必錄強勁反彈，料今年全年貸款按年持平或錄負增長。

對於早前金管局推出9項措施支持中小企，他提及，據了解，在措施公布後一個月內，已經有數千名客戶受惠，但短期內整體營商氣氛仍然受外圍因素影響。另外，他指出，下半年銀行公會亦有其他推廣香港的外訪活動，將會適時公布有關詳情。(bn)