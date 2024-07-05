06/06/2024 19:13

《再戰明天》中國公布進出口數據，美國公布失業率

《經濟通通訊社6日專訊》中國公布進出口數據，及美國公布失業率，料為周五(7日)市場焦點。

各國重要經濟活動方面，法國總統馬克龍會見烏克蘭總統澤連斯基，澤連斯基在巴黎市政廳發表演講。周五本港時間11:00am，澳洲央行副總裁豪澤就澳洲經濟前景發表演講。4:00pm，歐洲央行執委施納貝爾參加一個小組討論；同一時間，歐洲央行管委暨奧地利央行總裁霍爾茨曼就奧地利央行半年度經濟預測召開記者會。晚上6:00pm，歐洲央行管委暨葡萄牙央行總裁森特諾公布6月經濟公報。8:15pm，德國財政部長林德納發表講話。



*日本公布同時及領先指標，歐元區公布第一季GDP*



數據方面，周五中國公布5月出口，年率升幅料由1.5%擴大至5.7%；5月外匯儲備料由32008.3億美元升至32210億美元；5月進口年率升幅料由8.4%收窄至4.4%；5月貿易收支料由723.5億美元降至720.5億美元。1:00pm（本港時間．下同），日本公布4月同時指標，料由113.6升至114.5；4月領先指標料由112.2降至111.6。2:00pm，德國公布4月出口，經季節調整月率升幅料維持於1.1%；4月進口經季節調整月率升幅料維持於0.5%；4月工業生產年率跌幅料由3.3%收窄至3%，經季節調整月率料由下滑0.4%改善至升0.2%。2:30pm，澳洲公布5月外匯儲備。4:30pm，香港公布5月外匯儲備。5:00pm，歐元區公布第一季國內生產總值，經季節調整季率料由下滑0.1%改善至升0.3%，經季節調整年率升幅料由0.1%擴大至0.4%。8:30pm，美國公布5月失業率，料維持於3.9%。10:00pm，美國公布4月批發庫存，月率料由下滑0.4%改善至升0.2%；4月批發貿易月率料由下滑1.3%改善至升0.5%。

在本港，明日公布業績的公司有:萬咖壹聯(01762)、中國通才教育(02175)、衍匯亞洲(08210)等。(wa)