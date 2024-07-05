06/06/2024 11:22
《港元利率》臨近端午節假期，拆息普遍升一個月期重上4.5厘
《經濟通通訊社6日專訊》臨近端午節假期，港元拆息幾乎全線向上，僅六個月及一年期走低。其中，與樓按相關的一個月拆息結束兩連跌，重上4.5厘。
隔夜息升至3.7厘，反映銀行資金成本的三個月拆息報4.72917厘，創近一周新高。不過，六個月及一年期分別跌至4.81024厘和4.97278厘。
港元匯價今日在7.8082-7.8119之間上落，最新報7.8093，較前收市價升0.03%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
隔夜息升至3.7厘，反映銀行資金成本的三個月拆息報4.72917厘，創近一周新高。不過，六個月及一年期分別跌至4.81024厘和4.97278厘。
港元匯價今日在7.8082-7.8119之間上落，最新報7.8093，較前收市價升0.03%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.7
|+0.5
|一周
|3.96375
|+0.857
|兩周
|4.09982
|+0.143
|一個月
|4.50071
|+2.797
|兩個月
|4.62893
|+1.47
|三個月
|4.72917
|+1.137
|六個月
|4.81024
|-0.071
|一年
|4.97278
|-0.52
資料來源：香港銀行公會