06/06/2024 11:22

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.7 +0.5 一周 3.96375 +0.857 兩周 4.09982 +0.143 一個月 4.50071 +2.797 兩個月 4.62893 +1.47 三個月 4.72917 +1.137 六個月 4.81024 -0.071 一年 4.97278 -0.52

《經濟通通訊社6日專訊》臨近端午節假期，港元拆息幾乎全線向上，僅六個月及一年期走低。其中，與樓按相關的一個月拆息結束兩連跌，重上4.5厘。隔夜息升至3.7厘，反映銀行資金成本的三個月拆息報4.72917厘，創近一周新高。不過，六個月及一年期分別跌至4.81024厘和4.97278厘。港元匯價今日在7.8082-7.8119之間上落，最新報7.8093，較前收市價升0.03%。(cl)資料來源：香港銀行公會