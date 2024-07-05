06/06/2024 09:47

《真知灼見－溫灼培》加拿大成G7首個減息國家

《真知灼見》加拿大央行於昨晚（5日）議息會後宣布減息25基點，把其5厘的官方息率降至4.75厘水平，並成為首家作出減息的G7央行。加拿大4月份年通脹率2.7%，看似不低，但這不單已是該國3年來最低通脹率，而且由於加央行的通脹目標是1%至3%，所以嚴格而言，加拿大的通脹率已返回加央行認為的合理水平。另邊廂，加拿大首季GDP按年比增長只有微弱的1.7%，相信這亦是導致加央行昨晚減息的原因。



*加央行料9月再減息*



至於在其議息會後的聲明中，加央行行長指，鑑於加拿大與美國間的緊密經濟關係，加拿大與美國之間的息差不能相差太大。但如果當地通脹能進一步向2%水平邁進，也不排除有再次減息的可能。而按利率期貨價格變化顯示，現市場估計加央行9月再次減息的機率為100%。反觀加元匯價，減息後加元一度下跌，但跌幅並不顯著，並很快便穩定下來，今早於亞洲市場報1.3684兌1美元，與周二（4日）水平變化不大。事實上，隨著加拿大減息，以及歐洲央行很大機會於今晚議息會後也減息，市場估計美國聯儲局9月減息的機率增加至七成。不過，如要聯儲局100%機率減息，還是待11月。



*G7邁向減息，利支撐大宗商品價格*



既然加拿大已開展減息周期，今晚歐央行又可能減息，當G7國家逐步邁向減息，環球經濟便有望受惠於減息的刺激。而不難發現，昨晚大宗商品如石油、黃金、銅及銀等的價格都見有所上升，當中紐約期油價格明顯從周二低位72.48美元反彈，今早於亞洲市場報74.53美元。

最後提提大家，今晚本港時間8時15分，歐央行將議息，減息25基點基本上是市場共識。除了議息會，歐央行行長拉加德將於8時45分見記者，其言論亦值得關注。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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