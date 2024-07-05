06/06/2024 11:44

《基金觀點》施羅德投資：可吼科技七巨頭以外主題，增持歐日股票

《環富通基金頻道6日專訊》施羅德投資亞太地區多元化資產管理主管于學宇指，隨著標準普爾500指數成份股踏入業績高峰期，近80%的企業盈利增長及60%的企業收入超出金融市場預期。整體而言，美國名義經濟增長維持穩健，而強勁的消費數據亦持續利好企業盈利和業績。 預期2024年科技「七巨頭」股票與環球其他股票之間的差距將逐步收窄。除了相對增長率變化外，差距縮小可能有助推動具有主導性的科技主題在金融市場上持續擴張。

雖然美國股市的整體估值似乎偏高，但企業銷售收入及利潤率持續增長，以及宏觀經濟環境改善，將繼續為股市帶來支持。2024年4月，由於股市出現合理調整，這亦促使施羅德投資重新增持股票。



*一些歐洲企業盈利增長被低估，部分日本大型股和工業股吸引*



環球經濟出現分歧，再加上地區之間的企業盈利表現不一，均繼續支持多元化投資配置。施羅德投資增持歐洲股票，原因是歐洲的消費前景向好，同時環球經濟復甦範圍擴大、利率環境溫和及股市估值更具吸引力。在歐洲股市中，發現一些被低估的企業盈利增長機會。

另亦看好部分具有吸引力的日本大型股和工業股。今年，日本受惠於持續實施的寬鬆貨幣政策，以及企業管治水平提升帶來更高的資本配置和股東回報，以致經濟基本面強勁及企業盈利增長持續向好。2024年第二季，由於日本企業有能力將上漲的成本轉嫁至最終產品價格，因此企業利潤創下新高，這甚至可能有助於推動工資增長。



*大宗商品及能源股票仍吸引，AI為能源行業帶來重大投資機遇*



從主題投資的角度來看，大宗商品及能源股票仍具吸引力，因為它們可以為當前緊張的中東和烏克蘭地緣政治局勢提供有效的對沖作用。另外，施羅德投資的環球資源股票團隊早前指出，人工智能(AI)為能源行業帶來重大投資機遇。

隨著人工智能的技術日益進步，數據中心的建設步伐及耗電量將持續提高，而滿足需求的大前提是同步擴張電力生產和輸送效能。根據Thunder Said Energy截至2024年4月的數據，2010年至2023年期間，與數據中心相關的電力需求複合年增長率為14%，而同期環球總電力需求的年增長率僅為2.5%。

在地緣政治局勢持續令人憂慮的背景下，施羅德投資將優先考慮經信貸質素調整後的收益率，並增持認為在未來能夠有效分散風險的投資市場領域。(wa)