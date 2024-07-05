06/06/2024 15:54

《基金觀點》道富環球：經濟增長放緩通脹降溫，看好固定收益資產

《環富通基金頻道6日專訊》道富環球投資管理認為，美國通脹將持續降溫，今年經濟活動將較去年疲弱，但維持軟著陸的基本情景，預計聯儲局最早將在今年夏季減息。在美國以外地區，預計歐洲央行、加拿大央行及英倫銀行將分別在6月、7月及8月首次減息。預計日本將在今年下半年加息15個基點至0.25厘。



*抵押貸款支持證券存更多機會，惟須仔細考慮基本面*



今年美國大選正值全球秩序分歧加深、多處武裝衝突、財政逆風和保護主義抬頭之際，預計未來數月的地緣政治衝擊風險將會加劇並波及市場。隨著全球分化趨勢持續加劇，不確定性進一步升溫，投資者應為波動做好準備，直至局勢趨穩。地緣政治動盪可能會繼續影響大宗商品市場，進而加劇與通脹相關的上行和下行風險。考慮到當前的收益水平、經濟增長放緩以及通脹持續降溫，道富環球投資管理繼續看好固定收益資產類別。

道富環球投資管理主要認為，在通脹持續放緩的情況下，聯儲局可實施一系列減息政策，使短期利率降至更合適的水平。然而，鑑於聯儲局近日暗示失業率數據的重要性，將通脹率降至2%的目標可能並非必要。因此，道富環球投資管理將繼續持有長期債券作為其主要的風險立場。

除美國國債外，企業債券由於估值過高而不太具吸引力。道富環球投資管理認為，新興市場債和結構性信貸，如抵押貸款支持證券(MBS)和商業地產抵押貸款支持證券(CMBS)存在更多投資機會。然而，在這兩個領域，投資者必須仔細考慮基本面的實際情況，例如企業房地產或中國市場需要謹慎的投資策略。無論是軟著陸還是硬著陸，道富環球投資管理仍然相信當前的利率水平為投資者提供吸引的入市時機。



*偏好美國成長股，部分精選新興市場股票存在機會*



道富環球投資管理對風險資產保持謹慎態度，在股票市場上偏好優質股票。在美國，儘管能源、金融和工業等價值股表現強勁，道富環球投資管理仍然偏好成長股。歐洲的周期性公司比例較高，這意味著倘歐洲央行因擔心歐元走弱引發輸入型通脹而不先於其他主要央行減息，則歐洲地區的市場亦將會受到經濟增長放緩的影響。該地區符合「優質」標準的股票也不多，而盈利增長放緩的預期抵銷了相對較具吸引力的估值。即使日本股市已經歷暴漲，企業管治改革、股票回購和免稅零售計劃擴展所帶來的利好因素，使日本的投資環境仍然值得關注。

道富環球投資管理仍然認為，在當前的全球形勢下，新興市場仍將易受衝擊，但在新興市場債券和部分精選新興市場股票中確實存在投資機會。(wa)