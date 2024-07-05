06/06/2024 11:18

期限 Shibor(%) 漲跌(基點/BP) 隔夜 1.6560 -0.80 1周 1.7800 +0.40 2周 1.8300 +0.90 1個月 1.8970 -0.20 3個月 1.9480 +0.00 6個月 1.9960 -0.10 9個月 2.0690 -0.60 1年 2.0890 -0.60

《經濟通通訊社6日專訊》人民銀行公布，今日進行20億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.8%。公開市場今日有2600億元逆回購到期，即今日淨回籠2580億元，收水規模續創近一個月單日新高，連續兩個交易日大額收水共5060億元。對於人行連續大額收水，《中國證券報》引述專家稱，進入6月，資金面大幅收緊的可能性不大，人行將繼續通過多個渠道合理「補水」，保持流動性合理充裕。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)一周及兩周向上，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(sl)