06/06/2024 09:39

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升24點子，報7.2441

《經濟通通訊社6日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1108，較上個交易日跌11點子，兩連跌，創5月30日以來一周新低，與市場預測偏離仍超1300點，上個交易日報7.1097。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開24點子，報7.2441，上個交易日即期匯率收盤報7.2465。

隔夜美國非製造業採購經理人指數(PMI)數據增加了美聯儲局今年晚些時候啟動寬鬆周期的不確定性，美指上漲，人民幣中間價也重新回到7.11關口下方，但跌幅有限，也體現監管層的維穩意圖。

隔夜美國公布的5月非製造業PMI從4月份的49.4升至上個月的53.8，而本周重頭戲仍是美國非農就業數據，《路透》調查的經濟學家預計5月份將新增就業崗位18.5萬個。此前的4月份報告顯示，就業增長放緩幅度超過預期，新增就業崗位17.5萬個，為六個月來最少。(sl)