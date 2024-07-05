06/06/2024 16:40

【聚焦人幣】人幣即期收跌8點子報7.2473，刷逾一周新低

《經濟通通訊社6日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2473，較上個交易日4時30分收盤價跌8點子，兩連跌，創5月29日以來逾一周新低，全日在7.2420至7.2475之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現跌45點子，報7.2643。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1108，較上個交易日跌11點子，兩連跌，創5月30日以來一周新低，與市場預測偏離仍超1300點，上個交易日報7.1097。

交易員稱，美指仍在104上方徘徊，而國內外匯市場供需失衡使得人民幣貶壓難消；各方靜待歐洲央行在稍晚召開的政策會議上為利率前景提供的指引。

建行金融市場部匯率交易團隊最新月度觀點認為，美元兌人民幣自去年初以來的上行趨勢仍然較為完整，6月延續震盪行情的概率較大，但需警惕波動性的回歸。(sl)