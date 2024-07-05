06/06/2024 09:23

【人行操作】人行續收水2580億，20億逆回購利率持平

《經濟通通訊社6日專訊》人民銀行公布，今日進行20億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.8%。

公開市場今日有2600億元逆回購到期，即今日淨回籠2580億元，收水規模續創近一個月單日新高，連續兩個交易日大額收水共5060億元。



*分析料人行6月末加大公開市場操作力度*



對於人行連續大額收水，《中國證券報》引述專家稱，進入6月，資金面大幅收緊的可能性不大，人行將繼續通過多個渠道合理「補水」，保持流動性合理充裕。仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟表示，資金面當前整體表現穩健的態勢沒有發生實質性變化，說明月初及時、快速收回前期因調節匯算清繳所得稅、流動性指標考核等跨月因素釋放出的流動性，力度是合理的。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華稱，6月初，人行根據市場流動性及短期擾動因素情況，重新開始20億元少量逆回購操作，有助於保持資金面基本平穩。中泰證券分析師肖雨分析，人行可能會在6月末加大公開市場操作力度。4月以來人行對貨幣投放節奏保持相對謹慎態度，且6月中期借貸便利(MLF)到期規模不大，僅有2370億元，人行或會在稅期或月末時點加大公開市場操作力度，進而平抑資金面波動。(sl)