06/06/2024 15:32

【人行操作】機構：6月降準降息概率仍偏低，盼五年期LPR下調

《經濟通通訊社6日專訊》據《路透》2024年第六期中國固定收益市場展望調查顯示，中國經濟復甦乏力，地產政策加碼後還需觀察期；貨幣政策雖有空間但已不大，並仍受匯率等因素掣肘，而且市場流動性持續穩中偏鬆，預計6月降準降息概率依舊偏低。

參與今次調查的77家機構中，認為6月人民銀行政策利率將降息的受訪機構雖較上月略有增加，但佔比仍不到10%；預期半年末前降準的機構亦減少至不足一成。不過，認為人行未來三個月將降準的機構仍有約四成。此外，相較於人行政策利率，受訪機構對於LPR(貸款市場報價利率)的下調預期更高，其中有超過兩成機構認為6月五年期以上LPR將調降，以體現對樓市復甦的進一步支持。



*料5月CPI同比增幅擴至0.4%，新增貸及社融均大增*



此外，參與機構預計，5月CPI(居民消費價格指數)同比上漲0.4%，4月實際值為0.3%，本期預測區間為-0.2%至0.8%；對5月新增人民幣貸款和社會融資規模的預計均值分別為1.1561萬億元人民幣和1.406萬億元人民幣，均較4月實際值大增。

匯率方面，參與機構對6月末外匯交易中心公布的人民幣兌美元即期匯率官方收盤價預期均值為7.2444，較5月末的實際值7.244微貶4點，預期的區間為7.11-7.30。

《路透》指，從基本面來看，中國經濟內生增長動能依舊欠缺，市場對樓市政策新一輪放鬆效果預期仍偏謹慎，信心恢復尚需時日，貨幣政策尚無轉向之憂；但與此同時，政策空間日漸逼仄，匯率壓力又持續牽制，人行對進一步動用降準降息工具的時機選擇會慎之又慎。

資金面則持續寬裕，6月初隔夜和七天回購利率短暫下破此前波動區間，但是否能形成趨勢尚待觀察。若資金價格能下一台階後形成新的平衡，則表明政策的指導有所鬆動，或預示著人行政策利率迎來新的調整窗口。



*跨季資金擾動料有限，債市等待新催化劑



臨近半年末，銀行面臨季末考核，理財回表壓力加大，疊加政府債發行維持高位，對6月資金面的擾動也會增加。不過整體來看，當前槓桿水平不高，同時非銀的流動性充足，分層壓力亦難再成為主要矛盾。

5月末公開市場的投放既迅速又有力度，繼續展現了人行堅定的維穩態度，雖然在匯率等因素的制約下，6月未必能看到降準，但人行仍能通過逆回購放量，保資金面平穩跨過半年末。

債市方面，6月政府債發行料持續處於高峰期，不過欠配局面未扭轉前供給衝擊料依舊可控。基本面偏弱仍是債市支撐邏輯，政策想象空間雖有但已不大，加之人行可能啟動「賣債」的利劍一直高懸，長債料依然上下兩難。而收益率曲線在一輪牛陡後開始消化各種「凸點」，但在資金價格未確認向下有效突破前，債市的走強空間日漸狹小，後續需等待進一步的催化劑，包括存款利率何時啟動新一輪下調、政策利率降息時機等。(sl)