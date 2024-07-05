06/06/2024 13:53

【外圍經濟】高盛：資金下半年湧入美股，7月首周表現最佳

《經濟通通訊社6日專訊》高盛全球市場部門董事總經理Scott Rubner，在昨天(5日)發給客戶的報告中指出，到了第三季度，新的半年(下半年)，資金將迅速湧入股票市場。

Rubner認為，散戶將於夏季重新參與股票投資，往往在7月回歸。他又指出，自1928年以來，7月上半月一直是股市全年表現最好的兩周，但在7月17日之後，升勢往往會消退。標普500指數已連續9年在7月上漲，平均回報率3.7%。納斯達克100指數更連續16年在7月份上漲，平均升幅4.6%。

根據Rubner的計算，每年7月大約有0.09%的新資本投入，按今年可作投資的被動資產29萬億美元計算約有260億美元新資金投入美股。Rubner強調，考慮到即將到來的資金流和隨機的市場動態，現在沽空股票的門檻非常高。(pc)