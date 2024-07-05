06/06/2024 14:23

【外圍經濟】歐央行正評估歐元區商業銀行向高負債企業的貸款風險

《經濟通通訊社6日專訊》企業違約威脅日益加劇，歐洲央行正在評估歐元區大型銀行如何向私募基金提供貸款。

知情人士透露，歐洲央行正在深入評估十幾家大型貸款機構，以確保其在貸款予高負債企業時，定出適當的違約機率，這些企業通常由私募股權基金擁有。另外，歐洲央行正在向商業銀行收集貸款總額數據，而該些貸款是商業銀行向與個別收購公司相關的企業所提供的，以揭示潛在的集中風險。

該知情人士又指，歐洲央行已向各貸款機構提供了槓桿融資業務中，被認為有缺陷的初步調查結果。他們表示，這可能會導致歐洲央行要求一些銀行增加潛在貸款損失準備金，或增加資本，而兩者都會影響銀行的獲利能力。

歐洲央行一位發言人拒絕置評。(pc)