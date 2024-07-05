07/06/2024 16:45

《外圍焦點》歐元區公布第一季GDP，美國公布失業率等數據

《經濟通通訊社7日專訊》即將於當地時間今日公布的非農就業數據升跌難料，投資者難以預料聯儲局何時開始降息。美股大盤四天連漲的行情在昨日止步。納指跌14.78點或0.1%，收17173.12點。標普500跌14.78點或0.09%，收5352.96點。道指漲78.84點或0.2%，收38886.17點。港股方面，恒生指數收市報18366，跌109點或0.6%，成交1331億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:00pm，歐洲央行管委暨葡萄牙央行總裁森特諾公布6月經濟公報。8:15pm，德國財政部長林德納發表講話。10:15pm，歐洲央行總裁拉加德參加一個研討會。8日凌晨12:00am，美聯儲理事庫克發表講話。

數據方面，今日5:00pm，歐元區公布第一季國內生產總值，經季節調整季率料由下滑0.1%改善至升0.3%，經季節調整年率升幅料由0.1%擴大至0.4%。今晚8:30pm，美國公布5月失業率，料維持於3.9%。10:00pm，美國公布4月批發庫存，月率料由下滑0.4%改善至升0.2%；4月批發貿易月率料由下滑1.3%改善至升0.5%。明日3:00am，美國公布4月消費信貸，料由62.7億美元升至100億美元。(wa)