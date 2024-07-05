07/06/2024 07:50

《國金頭條》非農數據虛實難料，美股大盤停漲英偉達打回原形

《經濟通通訊社7日專訊》即將於當地時間周五公布的非農就業數據升漲跌難料，投資者難以預料聯儲局何時開始降息。美股大盤四天連漲的行情在周四（6日）止步，才躋身3萬億美元市值俱樂部1天的英偉達旋即失守。

納指跌14.78點，或0.1%，收17173.12點。標普500跌14.78點，或0.09%，收5352.96點。道指漲78.84點，或0.2%，收38886.17點。

英偉達下跌1.2%，跌出3萬億美元市值俱樂部。外電引述知情人士透露，美國兩個反壟斷機構已就在人工智能行業，分頭調查微軟和英偉達。

因Keith Gill準備6月7日12點進行YouTube直播，GameStop暴漲47%，連續第2天走高，還拉動了AMC Entertainment等迷因股行情。

分析指，財報季已成為過去，現在焦點又回到了宏觀數據，市場正在爭論聯儲局降息的時機。



*歐洲央行減息歐元上漲*



歐洲央行如預期下調利率25個基點，至4.25厘，歐元上漲。歐元兌美元一度上漲0.3%，至1.0902美元。美元兌瑞郎跌0.4%，至0.8898。美元兌日圓穩定在155.37-156.44的窄幅區間。

金價攀升至2周高點，紐約期金漲0.7%，收每盎司2393美元。油價連續第2天上漲，OPEC+重申產量政策可能調整。紐約期油上漲2%，結算價75.55美元。布蘭特期油上漲1.9%，至每桶79.87美元。(jf)