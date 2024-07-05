07/06/2024 09:44

【外圍經濟】英偉達、微軟涉壟斷被查，加蘋果市值超中國股市總和

《經濟通通訊社7日專訊》外電引述知情人士透露，美國兩個反壟斷機構已決定分頭調查微軟和英偉達是否在AI業界存在違規行為。

消息傳出後英偉達一度閃崩6%，收市未能守住3萬億美元市值大關，但該公司、微軟以及蘋果的合計市值，仍比中國股市的總額還高。

據報道，相關機構經過半年多的談判，最終在過去幾天達成共識。司法部將負責調查英偉達，並繼續保有對谷歌母公司Alphabet Inc的監管權。

聯邦貿易委員會將負責調查微軟，包括該公司與InflectionAI的交易。今年3月微軟向Inflection支付6.5億美元，獲取其人工智能軟件的許可，並聘請了該初創公司的大部分員工。(jf)