07/06/2024 09:53

【外圍經濟】商業地產風險擴大，穆迪或下調6家美國地區銀行評級

《經濟通通訊社7日專訊》穆迪表示，至少6家美國地區性銀行的信用評級面臨被下調的風險，因為它們對商業地產貸款有大量敞口。

這批銀行包括First Merchants Corp、F.N.B. Corp、Fulton Financial Corp、Old National Bancorp、Peapack-Gladstone Financial Corp和WaFd穆迪將其長期評級列入潛在降級評估名單。

穆迪表示，由於利率持續居高不下加劇了長期存在的風險，尤其是擁有大量商業地產貸款的地區性銀行，資產質量和盈利能力持續受壓。(jf)