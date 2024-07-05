07/06/2024 13:34

中銀香港(02388)：首季信用卡總簽帳額創季度新高

《經濟通通訊社7日專訊》中銀香港(02388)表示，受惠於零售市道復常及外遊熱潮，該行的信用卡業務持續穩健增長，今年首季總簽帳額創季度歷史新高，其中以旅遊類別簽帳升幅最為顯著。

中銀信用卡(國際)副總經理何偉文表示，隨著本港經濟穩步復甦，進一步提振香港市民的旅遊意欲。今年首季，該行客戶以信用卡積分兌換的總里數按年增加近七成，專為旅遊愛好者而設的中銀Cheers Card的首季海外簽帳額亦按年增長近五成，旅遊消費顯著增加。

中銀香港於黃埔花園分行推出限定旅遊主題，並舉行抽獎活動。由即日起至8月9日，客戶於黃埔花園分行完成指定任務，即有機會贏取里數或高級雙人晚餐套餐等獎賞，其中頭獎高達50萬里數，等值雙人直飛巴黎頭等艙來回機票。(bi)