07/06/2024 20:00

《再戰明天》美儲局一連兩日議息，歐洲央行管委發表講話

《經濟通通訊社7日專訊》美儲局一連兩日議息，及歐洲央行管委發表講話，料為下周二(11日)市場焦點。

各國重要經濟活動方面，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)召開為期兩天的政策會議。下周二本港時間3:00pm，歐洲央行管委暨法國央行總裁維勒魯瓦德加洛發表講話。



*澳洲公布NAB企業信心指數，英國公布失業率*



數據方面，下周日中國公布5月貨幣供應M1，年率跌幅料由1.4%收窄至1.2%；5月貨幣供應M2年率升幅料維持於7.2%。下周一7:50am（本港時間．下同），日本公布第一季國內生產總值，經季節調整季率料由0.1%逆轉至下滑0.5%；4月國際收支經常帳餘額料由33988億日圓降至16935億日圓。下周二德國公布5月批發物價。7:50am，日本公布5月貨幣供應M2；5月貨幣供應M3。9:30am，澳洲公布5月NAB企業信心指數。2:00pm，英國公布5月失業率。同一時間，日本公布5月工具機訂單。

在本港，下周二公布業績的公司有:鷹美(02368)等。(wa)