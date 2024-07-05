07/06/2024 15:11

建銀國際:料下半年恒指波動區間介乎17500至22500點

《經濟通通訊社7日專訊》建銀國際證券研究部董事總經理、研究部主管及首席策略師趙文利表示，港股在1月22日低見14800點後完成熊市第二隻腳落地，4月中下旬以來快速上漲，迎來技術性牛市。由於近期港股上漲較快，短期內面臨一定回調壓力。站穩18000點是港股真正完成熊牛轉換的重要標誌，預計港股三季度延續走高，四季度區間震盪、波動性增加，料下半年恒生指數波動區間介於17500-22500點，國企指數波動區間介於6000-7500點，科技指數介於3500-5000點。

他指出，本輪港股反彈勢頭已經超越熊市超跌反彈，宜高度重視。歷史上看，熊市周期底部出現技術性牛市和短期回吐後，中期繼續上漲可能性較大。目前指數漲幅幾乎全部來自風險溢價調整帶來的估值修復，未來需要持續政策利好、無風險收益率下降及基本面不斷改善的配合才能支撐港股繼續沖高。南向資金流入及外資交易型資金回流是本次上漲的主要動力。部分長線做多資金也開始試探性買入。未來，隨著市場對港股風險回報預期進一步改善，更多歐美長線資金有望回流。全球來看，6月美聯儲逐步放緩量化緊縮節奏，為減息做鋪墊，但後續減息路徑仍存不確定性。



*看好互聯網及科技股*



他提及，港股面臨的下行風險主要包括：下半年美國大選臨近，排華情緒容易帶來地緣政治和貿易摩擦，特朗普在民調中仍然領先，特別是搖擺州偏問共和黨，未來市場不確定性增加；美聯儲降息節奏可能與市場預期出現偏差，需要通脹下行趨勢持續才能觸發降息門檻；包括歐洲和美國的新一輪貿易保護主義的風險將顯著上升，地緣政治風險等。

他建議，下半年維持區間交易和啞鈴型配置策略，但逐步轉向成長，一方面繼續持有高股息藍籌和貴金屬礦業股，另一方面可精選互聯網、科技、消費及制造業出海龍頭，中資地產股有交易性機會。主題可關注：人工智能+、新質生產力、制造業出海、設備更新改造、以舊換新、消費復甦等。(bn)