07/06/2024 11:34
《港元利率》港元拆息個別發展，一個月拆息連升兩日創兩個月高
《經濟通通訊社7日專訊》港元拆息個別發展，與樓按相關的一個月拆息報4.51054厘，升0.983基點，連升兩日，創兩個月高。
隔夜息升20基點至3.9厘，反映銀行資金成本的三個月拆息報4.72893厘，跌0.024基點。六個月及一年期亦分別跌至4.80952厘及4.97226厘。
港元匯價今早在7.8091-7.8119之間上落，最新報7.8099。(bi)
資料來源：香港銀行公會
隔夜息升20基點至3.9厘，反映銀行資金成本的三個月拆息報4.72893厘，跌0.024基點。六個月及一年期亦分別跌至4.80952厘及4.97226厘。
港元匯價今早在7.8091-7.8119之間上落，最新報7.8099。(bi)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.9
|+20
|一周
|3.96446
|+0.071
|兩周
|4.09839
|-0.143
|一個月
|4.51054
|+0.983
|兩個月
|4.63131
|+0.238
|三個月
|4.72893
|-0.024
|六個月
|4.80952
|-0.072
|一年
|4.97226
|-0.052
資料來源：香港銀行公會