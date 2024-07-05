07/06/2024 11:34

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.9 +20 一周 3.96446 +0.071 兩周 4.09839 -0.143 一個月 4.51054 +0.983 兩個月 4.63131 +0.238 三個月 4.72893 -0.024 六個月 4.80952 -0.072 一年 4.97226 -0.052

《經濟通通訊社7日專訊》港元拆息個別發展，與樓按相關的一個月拆息報4.51054厘，升0.983基點，連升兩日，創兩個月高。隔夜息升20基點至3.9厘，反映銀行資金成本的三個月拆息報4.72893厘，跌0.024基點。六個月及一年期亦分別跌至4.80952厘及4.97226厘。港元匯價今早在7.8091-7.8119之間上落，最新報7.8099。(bi)資料來源：香港銀行公會