07/06/2024 09:18

《真知灼見－溫灼培》如何看減息後的歐元

《真知灼見》儘管歐元區5月份CPI年通脹率略從4月的2.4%回升上2.6%水平，但仍無阻歐央行於昨晚（6日）議息會議減息25基點行動，把其官方息率從4厘降至3.75厘水平。始終歐元區經濟弱是不爭事實。當地首季GDP按季按年增幅分別只有微弱0.3%及0.5%。在其聲明中，歐央行行長拉加德承認，區內物價及工資增幅仍高，料整體通脹率今年全年將繼續高於該行制訂的2%目標水平直到明年。當被記者問及是次減息是否意味著歐央行將會進入減息周期時，拉加德直認有這可能性。不過，面對通脹的不確定性，市場普遍估計歐央行7月議息會再次減息機率極低，或許要待9月議息會，看屆時歐央行同時公布的宏觀經濟預測報告情況後，歐央行才會對是否進一步減息作決定。而按利率期貨價格變化顯示，現市場普遍估計歐央行下次減息可能要待12月，屆時減息機率才達至100%。雖然在G7國家中，現分別有加央行及歐央行先後減息，但這並沒有推前市場對聯儲局減息日期。按利率期貨顯示，現市場估計聯儲局9月減息機率依然是七成，待11月才是100%。



*減息屬意料中事未見影響歐元*



回看歐元匯價，減息對歐元接近無影響。歐元今早（7日）於亞洲市場報1.089美元。而事實上於本周，歐元也只徘徊於約1.082-1.092美元這小小的100點範圍內。始終，歐央行早已表明其於6月6日有減息意向，所以市場對此已做了足夠心理準備。



*往後貨幣比拼看誰經濟表現更佳*



既然G7國家已逐一邁向減息，往後在衡量貨幣走勢時，要比拼的已非純粹息率高低，而是誰更能加快經濟增長，從而吸引更多投資資金流入為貨幣帶來支持。所以下一步我們要看，是今晚本港時間8:30美國公布的5月就業報告，以衡量美國最新經濟形勢。技術上，暫料歐元於1.07-1.10美元間上落。歐元前景看好。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》

(筆者電郵：enroll@hangseng.com)



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