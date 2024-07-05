07/06/2024 17:05

《創富理財－龔俊樺》歐央首減息強調不是周期；減息預期利公用股

《創富理財》歐洲中央銀行在周四（6日）一如市場所料宣布減息25點子，但表示未進入減息周期，試圖向市場調整大幅減息的預期。歐央行這次減息是繼加拿大之後，在G7成員國中第二個減息的央行。會後歐央行表示不對任何特定利率路徑做預先承諾，這次減息僅是在高利率維持9個月後的適度放寬貨幣政策限制，以調節區內經濟。此外，歐央行上調對2024年的GDP增長率及通脹預測，經濟增長率為0.9%，3月時預估0.6%；通脹率2.5%，3月時預估2.3 %。歐洲央行行長拉加德在會後強調減息之路在下半年仍然充滿崎嶇，她指出4月核心通脹下降，物價壓力逐漸減小，但整體來看通脹仍明顯在2%長期目標以上徘徊，需要在2025年下半年逐漸降至長期目標。而推動著核心通脹的重要因素 - 工資，拉加德指現時仍在較高速度上漲，並推動著服務價格，歐元區今年第一季協商工資年增4.7%，高於去年第四季4.5%。勞動成本在短期內可能會波動，但歐央行仍堅持工資增長率處於下降趨勢。



*歐股現金流強應對風險及提升股東回報率*



歐洲企業向股東的現金分紅及利潤再投資的總金額在2023年幾乎零增長，主要受全球金融環境緊張造成歐洲企業失去盈利增長動能，繼而令公司資金運用較保守。但市場預期今明兩年歐企受惠區內經濟改善，企業活動將更為積極。歐股創造現金能力較美股強，STOXX 600過去平均自由現金流量收益率較標普500高約1%，市場預估未來12個月預期自由現金流量收益率也略高出1%，顯示歐股的運營狀況改善。根據過去歐股現金運用的統計，市場預估今年股息與回購金額可以達到5,000億歐元，其收益率大致穩定，而回購金額佔總現金比例穩定高於10%，據此進行估算，隱含歐股能提供平均約5%總收益率(3.5%收益率+1.5%回購收益)，此收益率於歐元區相對德國10年期國債利率約2.5%及美股都更具吸引力。



*公用股否極泰來，今年以來回報不輸科技股*



下半年環球或開始進入減息期，筆者想特意為大家介紹其中一個減息受惠板塊 － 公用股。公用事業具有高股息、低成長的防禦類股特性，公用股在趨勢上是與利率背馳，當經濟不景、國債利率下跌時，公用股的高股息特性便顯現出來，受到資金青睞。觀察過去自2000年以來資料顯示，包括公用事業、核心消費、醫療保健和通訊類股，皆與10年期國債利率呈現反向關係，其中以公用事業負相關性最高。近期美國經濟現有放緩跡象，就業市場開始降溫、ISM製造業指數回落至50之下，市場預期聯儲局加息周期已到頂，進入減息期已指日可待，這為公用事業上漲帶來有利環境。過去一年表現落後的公用股，自今年4月以後已急起直追，由年初至今總回報已不輸科技股，這呼應近期板塊輪動的現象。《凱基亞洲研究部分析員 龔俊樺》



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