07/06/2024 08:45

【聚焦人幣】IIF：中國股市5月流失7億美元，惟上升動力轉強

《經濟通通訊社7日專訊》國際金融協會(IIF)數據顯示，中國股票市場5月錄得資金淨流失7億美元，前一月則大致持平。

不過IIF經濟師Jonathan Fortun認為，雖然A股資金流失，但與整體新興市場(EM)表現相若，有跡象反映A股上升動力有所增強，主要是受惠於政府推出多項振興經濟措施。

根據IIF數據，包括中國在內的整體新興市場5月錄得55億美元資金淨流入，為連續七個月吸引外資流入，4月經調整後數據為82億美元；其中，股市錄得60億美元淨流失，債市則有115億美元淨流入。Fortun指出，新興市場獲資金流入，與市場揣測美國聯儲局未必很快開始減息有關。(ry)