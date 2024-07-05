07/06/2024 11:30

【聚焦數據】前5月中國對美出口增3.6%進口降，歐盟進出口跌

《經濟通通訊社7日專訊》海關總署公布5月進出口數據。美國為中國第三大貿易夥伴，今年前5個月，中國與美國貿易總值為1.87萬億元（人民幣．下同），增長2%，佔中國外貿總值的10.7%。其中，對美國出口1.39萬億元，增長3.6%；自美國進口4804.5億元，下降2.6%；對美貿易順差9111.8億元，擴大7.2%。

東盟為第一大貿易夥伴，中國前5月與東盟貿易總值為2.77萬億元，增長10.8%，佔外貿總值的15.8%。其中，對東盟出口1.67萬億元，增長13.5%；自東盟進口1.1萬億元，增長7%；對東盟貿易順差5791.9億元，擴大28.1%。



*從歐盟進口跌2.5%，自南韓進口增16.8%*



歐盟為第二大貿易夥伴，中國與歐盟貿易總值為2.23萬億元，下降1.3%，佔總值12.7%。其中，對歐盟出口1.45萬億元，下降0.7%；自歐盟進口7743.7億元，下降2.5%；對歐盟貿易順差6780.2億元，擴大1.5%。

南韓為中國第四大貿易夥伴，前5個月與南韓貿易總值為9274.3億元，增長7.4%，佔5.3%。其中，對南韓出口4238億元，下降2%；自南韓進口5036.3億元，增長16.8%；對韓貿易逆差798.3億元，去年同期為貿易順差15.4億元。

同期，中國對共建「一帶一路」國家合計進出口8.31萬億元，增長7.2%。其中，出口4.64萬億元，增長7.9%；進口3.67萬億元，增長6.4%。(ry)