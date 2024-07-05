07/06/2024 11:41

【聚焦數據】前5月民企進出口逾9萬億元增11.5%，佔比提升

《經濟通通訊社7日專訊》海關總署數據顯示，前5個月，中國民營企業進出口9.58萬億元(人民幣．下同)，增長11.5%，佔中國外貿總值的54.7%，比去年同期提升2.6個百分點。其中，出口6.45萬億元，增10.2%，佔出口總值的64.8%；進口3.13萬億元，增長14.2%，佔進口總值的41.5%。



*國企進出口數據均錄增長*



同期國有企業進出口2.79萬億元，增長1.9%，佔外貿總值15.9%。其中，出口7650.2億元，增長1.4%；進口2.02萬億元，增長2.1%。前5個月，外商投資企業進出口5.09萬億元，下降0.1%，佔外貿總值29.1%。其中，出口2.72萬億元，降1.2%；進口2.37萬億元，增長1.2%。(ry)