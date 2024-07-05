07/06/2024 11:42

【聚焦數據】首五月中國汽車出口增23.8%，成品油進口增2成

《經濟通通訊社7日專訊》海關總署數據顯示，前5個月，中國出口機電產品5.87萬億元(人民幣．下同)，增長7.9%，佔出口總值59%。其中，自動數據處理設備及其零部件5544.6億元，增長9.9%；集成電路4447.3億元，增長25.5%；汽車出口額3297億元，增長23.8%；手機3296.8億元，下降2.8%。

同期，出口勞密產品1.69萬億元，增長7.1%，佔總值17%。其中，服裝及衣著附件4170.9億元，增3.5%；紡織品4058.2億元，增6.1%；塑料製品3116.7億元，增長12.1%。出口農產品2831.1億元，增長3.9%。

此外，出口鋼材4465.5萬噸，增加24.7%；成品油2472.4萬噸，減少7.7%；肥料964.8萬噸，減少2.3%。



*鐵礦砂、煤、天然氣等進口量增加*



前五個月，中國進口鐵礦砂5.14億噸，增加7%，進口均價（下同）每噸860.7元，上漲8.1%；原油2.29億噸，減少0.4%，每噸4310.9元，上漲6.8%；煤2.05億噸，增加12.6%，每噸721.9元，下跌18.1%；天然氣5427.6萬噸，增加17.4%，每噸3504.6元，下跌12.6%；大豆3736.9萬噸，減少5.4%，每噸3759.7元，下跌15.5%；成品油2210.7萬噸，增加20.1%，每噸4265.9元，上漲5.2%。此外，進口初級形狀的塑料1197.6萬噸，增加1.3%，每噸1.07萬元，下跌1.3%；未鍛軋銅及銅材232.7萬噸，增加8.8%，每噸6.44萬元，上漲5.9%。

同期，進口機電產品2.68萬億元，增長11.9%。其中，集成電路2136.5億個，增加14.9%，價值1.05萬億元，增長17.1%；汽車27.1萬輛，減少4.5%，價值1072.4億元，下降13.4%。(ry)