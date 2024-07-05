07/06/2024 15:07

《行業數據》首四個月全國鋰電池總產量同比增17.5%

《經濟通通訊社7日專訊》工信部消息，1-4月，全國鋰離子電池(鋰電池)產業保持增長態勢。根據鋰電池行業規範公告企業信息和行業協會測算，今年首四個月全國鋰電池總產量超過282GWh，同比增長17.5%。電池環節，1-4月全國儲能型鋰電池產量超過48GWh。新能源汽車用動力型鋰電池裝車量約120.4GWh。



*鋰電池出口總額達同比下降15%*



受鋰電池材料價格下調等影響，鋰電池產品價格相應下降，1-4月全國鋰電池出口總額達1242億元(人民幣．下同)，同比下降15%。一階材料環節，1-4月全國正極材料、負極材料、隔膜、電解液產量分別達到73.5萬噸、53.5萬噸、49億平方米、32萬噸，同比增幅均在15%以上。二階材料環節，1-4月碳酸鋰、氫氧化鋰產量為17.1萬噸、10.4萬噸，電池級碳酸鋰和氫氧化鋰(微粉級)均價分別為10.4萬元/噸和9.8萬元/噸。(ry)