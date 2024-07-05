07/06/2024 10:52

《數字人幣》滙豐中國推出企業數字人民幣業務，完成首筆交易

《經濟通通訊社7日專訊》滙豐銀行（中國）有限公司宣布，已面向其企業客戶推出了數字人民幣服務，成為首批可以同時向企業和零售客戶提供數字人民幣服務的外資銀行。

作為開通企業數字人民幣服務後的首筆交易，滙豐此次在教育領域進行了嘗試，協助雙語教育集團--諾德安達教育集團為其上海、北京、廣州、嘉興和蘇州的六所學校開通了數字人民幣服務，並助其成功完成首筆數字人民幣收款，進一步拓展了其收款渠道。

滙豐中國環球支付方案部董事總經理曾愫表示，隨著數字人民幣應用場景的持續拓寬，對公業務的試點場景既覆蓋了零售企業的消費收款，也在支付結算、政務服務及跨境支付等領域有了突破。期待未來可以在包括跨境商戶支付、跨境貿易結算等更廣泛的領域為客戶提供相關支持。

諾德安達教育集團資金和稅務副總監林城表示，數字人民幣低成本、支付即結算的優勢，以及滙豐銀行提供的自動兌回功能有助於我們實現降本增效。(ct)