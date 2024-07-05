07/06/2024 16:48

【聚焦人幣】人幣即期收升47點子報7.2426，刷半個月高

《經濟通通訊社7日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2426，較上個交易日4時30分收盤價升47點子，中止二連跌，為5月22日以來收盤新高。全日在7.2412至7.2464之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現升78點子，報7.2523。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1106，較上個交易日升2點子，中止二連跌，與市場預測偏離超1300點，上個交易日報7.1108。

交易員指出，若美國就業數據放緩，美聯儲降息可能在9月實現，這或施壓美指多頭人氣，也能部分緩解人民幣的貶值壓力，不過在美聯儲轉向明確前，人民幣很難擺脫貶壓，畢竟利差劣勢仍十分明顯；中國最新公布的5月貿易數據向好，但外匯市場反應不大。

另外，國家外匯管理局最新公布，5月末外匯儲備規模為32320億美元，較4月末上升312億美元，升幅為0.98%。5月末黃金儲備7280萬盎司，與4月持平，換言之，人行在5月沒再買黃金，黃金儲備終止十八連增。(ry)