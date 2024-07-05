07/06/2024 11:10

【聚焦數據】5月美元計出口增7.6%勝預期，進口遜增1.8%

《經濟通通訊社7日專訊》中國海關總署公布，按美元計，5月出口同比增長7.6%，勝於市場預期的增6%，同比增幅創四個月最高；進口同比增長1.8%，遠遜預期的增4.2%。5月貿易順差826.2億美元，高於預期的730億美元。

按美元計價，首5月，進出口總值2.46萬億美元，增長2.8%。其中，出口1.4萬億美元，增長2.7%；進口1.06萬億美元，增長2.9%；貿易順差3372億美元，擴大1.8%。



*人民幣計5月出口增11.2%，進口增5.2%*



以人民幣計價，5月出口同比增長11.2%，進口同比增長5.2%。前5個月，進出口總值17.5萬億元人民幣，同比增長6.3%。其中，出口9.95萬億元，增長6.1%；進口7.55萬億元，增長6.4%；貿易順差2.4萬億元，擴大5.2%。(ct)