07/06/2024 15:33

【數據解讀】機構：對美國出口逾年半首轉正，航運等波動影響進口

《經濟通通訊社7日專訊》中國海關總署公布，按美元計，5月出口同比增長7.6%，勝於市場預期的增6%，同比增幅創四個月最高，分析認為和美國新一輪加徵關稅前內地出口商加緊出貨有關；至於5月進口同比增長1.8%，遠遜預期的增4.2%，顯示內地居民部門需求仍然疲軟。

國金證券宏觀趙偉團隊認為，出口延續靚麗表現，主要貿易夥伴中，中國對東盟（越南為代表）、拉美（巴西為代表）出口增速進一步擴張，對美國出口當月同比自2022年8月以來首次轉正。商品結構上看，受全球消費電子需求復甦帶動，中國集成電路、家電等出口漲幅居前，汽車、船舶等運輸設備出口延續強勢表現。

美銀美林證券認為，上海集裝箱運價指數持續飆升，創下2022年四季度以來最高水平，這主要是由於集裝箱短缺、港口擁堵、對地緣政局和貿易保護主義升溫的憂慮帶來的需求前置等。短期看，中國對歐盟的出口有所改善，對美國的出口基本好壞參半。預計短期出口增長將繼續保持韌性。

長江證券首席經濟學家伍戈指出，主要經濟體製造業PMI共振抬升，外需回升趨勢尚未結束。至於美對華加徵關稅對中國外貿數據的擾動，他認為是有限的。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華稱，5月進口同比增速放緩，主要是國內需求復甦偏弱，商品進出口月度存在一定波動。同時，近幾個月國際航運及能源商品價格波動也會對商品月度進口表現構成一定影響。不過考慮到中國國內的擴內需政策將持續積極，加之大宗商品進口量仍強，預計未來幾個月的中國進口增長空間仍在。(ct)