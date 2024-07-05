07/06/2024 16:22

【外儲回升】中國5月外儲增312億美元，黃金儲備終止十八連增

《經濟通通訊社7日專訊》國家外匯管理局公布，5月末外匯儲備規模為32320億美元，較4月末上升312億美元，升幅為0.98%。

5月末黃金儲備7280萬盎司，與4月持平，換言之，人行在5月沒再買黃金，黃金儲備終止十八連增。



*美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲*



外匯局指出，2024年5月，受主要經濟體貨幣政策預期、宏觀經濟數據等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。中國經濟內生動能持續增強，經濟回升向好態勢不斷鞏固，將為外匯儲備規模繼續保持基本穩定提供支撐。(ct)