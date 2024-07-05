07/06/2024 09:21

《國金新見－陳建斌》美聯儲面臨舉棋不定的形勢

《國金新見》最新經濟數據呈現出複雜局面，令美聯儲的政策選擇帶來挑戰。一方面，就業市場狀況轉差，4月失業率上升至3.9%，高於預期；非農就業人數增長放緩至175,000份，低於預測的238,000份。工資增長也低於預期，每小時平均薪資按月僅增長0.2%，按年增長3.9%，兩者均遜於估計。職位空缺數量也較預期為少。種種跡象都指向勞動力市場正在走軟並滿足聯儲降息的其中一個隱藏先決條件。



*分歧的數據！*



另一方面，通脹數據則呈現更為複雜的格局。4月核心個人消費支出物價指數(Core PCE)按年持平於2.8%，而按月率的0.2%則低於預測，暗示核心通脹獲得一定控制。但生產者價格指數(PPI)按月高於預期，反映生產端通脹壓力仍然存在，而未來亦有機會傳導給消費者。整體而言，核心消費者物價指數(Core CPI)按年維持在3.6%的高位，而美聯儲最關注的Core PCE仍高於2%的目標而未能完全滿足降息的另一先決條件。



*難念的經…*



數據分歧下，美聯儲還面臨一些隱藏制約。外界估計特別是臨近11月總統大選，保持經濟動力及股市的強健亦是他們的「使命必達」。至於何時將會減息，目前分析普遍預計美聯儲在6月和7月會議降息的可能性極低，因為今年以來通脹放緩步伐仍顯疲軟，需要更多的數據才能評估趨勢。因此，最快也要等到9月才有減息的可能，現時期貨市場預期降息機率約為55%。如果9月未能啟動減息，接下來的11月初會議時機也將受大選影響而可能受阻。除非經濟數據驟變逼使美聯儲須立即行動，否則官員們可能不願在這個敏感時機做出重大調整。這使得12月可能成為2024年美聯儲減息的最後機會。目前期貨市場預期12月降息的機率超過80%。不過，也有相當一部分的分析認為，鑒於經濟數據參差，美聯儲可能選擇按兵不動並全年不調整利率。

臨近的6月議息會議（11-12日）將會對未來息口走勢提供重要提示，屆時美聯儲官員將會提供經濟預測及利率點陣圖。綜觀上述的變化，這次的點陣圖很大可能會顯示出全年只會有一至兩次的減息及每次25基點。美聯儲或將重申密切關注未來就業和通脹數據，根據形勢變化適時採取行動。同時也預料將重申2%通脹目標並解釋現行政策旨在管理通脹預期，並強調在不損害控制長期通脹目標的情況下支持就業。在當前就業和通脹數據呈現分歧背景下，美聯儲暫時難有明確政策路徑。維持利率不變、利用其他工具（量化緊縮政策:美聯儲或會持續或適度調整縮減資產負債表的步伐，以間接影響金融狀況）、明智溝通並對市場作出指引等或許是目前的應對之道，同時密切關注數據為未來可能的行動做好準備。

《大新銀行投資管理服務處投資主管 陳建斌》



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