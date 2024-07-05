07/06/2024 10:15

【外圍經濟】日本央行5月份或以減持外國債券為干預圓匯融資

《經濟通通訊社7日專訊》日本財務省早前承認，在4月底至5月底動用了9.8萬億日圓(約627億美元)干預日圓匯價。日本財務大臣鈴木俊一在本周二(4日)表示，之前一輪的干預行動，在應對匯率過度波動方面產生了一定效果。

有分析指，財務省在上周五(31日)公布的數據顯示，日本的外國債券持有額度大減504億美元，至9280億美元，反映日本政府很大可能通過拋售外國債券，為干預圓匯進行融資。分析指， 由於日本和美國的息差較大，預期日圓仍將面臨沽壓，即使日本央行在未來數月進一步提高利率，但因美國經濟維持穩健增長，市場對美聯儲局減息的預期有所減弱。

然而，隨著瑞士央行、加拿大央行及歐洲央行已先後減息，根據FedWatch的數據顯示，市場預期美聯儲局最快在9月份減息，機會率為55.4%。

另據《彭博社》調查，54%受訪的經濟師預期，日本央行於下周五(14日)的議息會後，將會宣布降低國債購買步伐至每月6萬億日圓。三分一受訪者認為日本央行將於7月份再加息，而預期等到10月份才再加息的比例，則由之前的41%降至三分之一，且只有一名經濟師預期下周加息。(pc)