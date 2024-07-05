11/06/2024 11:10

【外圍經濟】蘋果引入ChatGPT，馬斯克放話將杜絕相關產品

《經濟通通訊社11日專訊》蘋果周一（10日）在年度全球開發者大會上，終於發布了期待已久的新AI功能，包括採用OpenAI的ChatGPT工具。但特斯拉老闆馬斯克隨即作出反應，表示蘋果若採用OpenAI，就將禁用其產品。

蘋果高級副總裁Craig Federighi在年度全球開發者大會上表示，名為「Apple Intelligence」的AI平台，可以幫助概括文本、創建原創圖像，並在用戶需要時提取最相關的數據。

蘋果還宣布了iPhone、iPad和Mac作業系統的新版本。與OpenAI合作將使蘋果用戶僅通過Siri，就能使用ChatGPT而無需支付額外費用。Federighi說，今年晚些時候用戶可以通過beta測試版來使用該AI功能，還有一些功能要等到2025年。

那邊廂，馬斯克放話稱，如果蘋果將OpenAI軟件納入作業系統，他就會基於安全理由，禁止蘋果設備進入到自己旗下的公司。馬斯克是OpenAI的聯合創始人之一，但後來他與這家公司發生了分歧。

「訪客將得在門口檢查他們的蘋果設備，它們將被存放到法拉第籠中。」馬斯克說。所謂法拉第籠指的是電磁場屏蔽設備。(jf)