11/06/2024 13:14

滙豐中國完成收購花旗內地個人財富管理業務

《經濟通通訊社11日專訊》滙豐中國宣布，已完成對花旗銀行（中國）有限公司在中國內地的個人財富管理業務的收購。隨著交易的完成，滙豐中國已承接花旗在全國11個主要城市的個人財富管理客戶及相關資產。同時，超過300位原花旗相關員工也已正式加入滙豐。

滙豐財富管理及個人銀行業務全球行政總裁馬勵濤表示，滙豐致力於成為內地領先的國際財富管理機構。在滙豐中國財富管理業務保持增長勢頭的基礎上，本次收購進一步印證集團對中國市場的長期信心，並將支持集團繼續協助客戶優化資產配置，提升長期投資回報。

近年來，滙豐集團持續投入中國內地市場，對財富管理業務加大布局，涵蓋銀行端的財富管理和私人銀行服務、人壽保險、資產管理及金融科技。此外，滙豐還在人才戰略上加大投入，支持業務可持續增長。到2024年底，其「大財富管理」矩陣下的員工總數將達約6000人，不僅為財富管理行業提供優質工作崗位，還為中國金融市場培養國際與本地視野兼備、誠信與合規並重的金融人才。

2023年，滙豐集團在中國內地的財富管理投資資產按年增長53%，財富管理客戶總數按年增長超過30%。今年一季度，集團在亞洲市場的新增投資資產淨值按年增長33%至190億美元，其中中國內地市場亦做出貢獻，其同期新增投資資產淨值同比近乎翻番。(bi)