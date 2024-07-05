11/06/2024 16:36

《本港經濟》首季多個服務業收益上升，住宿保險業增幅明顯

《經濟通通訊社11日專訊》政府統計處今日發表的業務收益指數的臨時數字顯示，今年第一季與2023年第一季比較，大部分主要服務行業以價值計算的業務收益均有不同程度的升幅。其中，住宿服務業(+36.8%)、保險業(+17.3%)、運輸業(+12.5%)和行政及支援服務業(+10.9%)的業務收益指數均錄得雙位數升幅。另一方面，金融業(銀行除外)的業務收益指數同期則下跌3.6%。



*金融業收益指數按年下跌3.6%*



按服務界別分析，電腦及資訊科技服務界別的業務收益指數同期按年上升108.6%，而旅遊、會議及展覽服務界別的業務收益指數亦按年上升47.0%。

今年第一季與去年第四季比較，差不多所有主要服務行業經季節性調整的業務收益(以價值計算)均錄得不同程度的升幅。當中，保險業(+26.2%)、住宿服務業(+14.3%)及運輸業(+11.9%)的業務收益指數均錄得雙位數升幅。另一方面，膳食服務業的業務收益指數同期則下跌1.8%。

按服務界別分析，今年第一季與去年第四季比較，電腦及資訊科技服務界別經季節性調整的業務收益指數上升15.4%，而旅遊、會議及展覽服務界別經季節性調整的業務收益指數亦上升4.6%。



*市民消費模式轉變帶來挑戰*



政府發言人表示，今年第一季大部分服務行業的業務繼續改善。大部分服務行業的業務收益錄得按年升幅，尤其是住宿服務業、航空運輸業、陸路運輸業、保險業，以及行政及支援服務業。經季節性調整按季比較，差不多所有服務行業的業務收益上升。

展望未來，經濟進一步增長應會為各服務行業的業務提供支持。就業收入上升和政府推出多項措施提升市面氣氛，應對消費相關服務行業有幫助，儘管市民消費模式的轉變仍然帶來挑戰。一些服務行業或會較受偏緊的金融狀況維持更長時間和地緣政治緊張局勢所帶來的不確定性所影響。(cl)