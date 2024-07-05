11/06/2024 19:30

《再戰明天》中國公布CPI及PPI，美國公布CPI

《經濟通通訊社11日專訊》中國公布CPI及PPI，及美國公布CPI，料為周三(12日)市場焦點。

各國重要經濟活動方面，周三本港時間2:00pm，法國央行總裁維勒魯瓦德加洛講話。5:30pm，歐洲央行執委施納貝爾在德國央行金融委員會發表講話。晚上7:30pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫在德國央行2024年座談會發表主旨演講。9:00pm，歐洲央行副總裁德金多斯在一場活動講話並參加問答環節活動。9:45pm，歐洲央行銀行監管委員會委員麥考爾講話。10:00pm，歐洲央行官員Anneli Tuominen在2024年歐洲央行銀行業監管年度研討會做結束發言。



*日本公布PPI，德國公布CPI*



數據方面，周三7:50am（本港時間．下同），日本公布5月生產者物價指數，月率升幅料由0.3%擴大至0.5%，年率升幅料由0.9%擴大至2%。9:30am，中國公布5月消費者物價指數，年率升幅料由0.3%擴大至0.4%；5月生產者物價指數年率跌幅料由2.5%收窄至1.5%。2:00pm，英國公布4月服務業指數，月率料由0.5%逆轉至下滑0.1%；4月工業生產月率料由0.2%逆轉至下滑0.1%，年率升幅料由0.5%收窄至0.3%。同一時間，德國公布5月消費者物價指數，月率升幅料由0.5%收窄至0.1%，年率升幅料由2.2%擴大至2.4%。8:30pm，美國公布5月消費者物價指數，月率升幅料由0.3%收窄至0.1%，年率升幅料維持於3.4%，經季節調整料由317.62升至318.56。

在本港，明日公布業績的公司有:知乎(02390)等。

此外，明日燕之屋(01497)將有基石投資者持股解禁。(wa)