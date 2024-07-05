11/06/2024 16:32

中銀香港(02388)：今年首四個月中小企開戶量按年升10%

《經濟通通訊社11日專訊》中銀香港(02388)公布，開設第9家商業理財中心，位處交通便利的尖沙咀金巴利道，並設有一支具豐富跨境業務經驗的專業團隊，為有意來港人才提供一系列商業理財方案，解答開戶創業、營商理財及企業保障等查詢。

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理耿詠恆表示，該行今年首四個月中小企開戶量按年上升10%，其中，來港高才開立公司戶口為業務增長的重要動力。除開設全新商業理財中心外，亦為有意來港創業的客戶提供一系列金融服務及優惠，包括特快開戶、貸款方案、本地營商資訊等。同時，該行亦加強與香港人才服務辦公室、高才通人才服務協會等不同夥伴合作及聯繫，透過講座、工作坊等活動，為客戶提供創業營商諮詢服務。

由即日起，經「高端人才通行證計劃」及「新資本投資者入境計劃」人士開立中銀香港商業理財戶口，可享多項專屬開戶優惠總值超過10800元，包括開戶費折扣優惠、活期存款年利率高達3%、首8個月匯款手續費半價、首12個月豁免線上發薪手續費及外幣兌換點子優惠等。(bn)