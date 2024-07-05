11/06/2024 11:24
《港元利率》長假後短息軟隔夜拆息降至3.8厘，但長息反彈
《經濟通通訊社11日專訊》端午節長假後，港元拆息呈短息軟、長息升格局。香港銀行上周五(7日)向貼現窗借取的1.97億元，今日回籠。隔夜拆息下跌10基點至3.8厘，而與樓按相關的一個月拆息亦結束兩連升，微跌至4.50982厘。
反映銀行資金成本的三個月拆息報4.73238厘，創逾一周新高。六個月及一年期分別回升至4.81024厘及4.97441厘。
港元匯價今早在7.8085-7.8130之間上落，最新報7.8096，較前收市價升0.04%。
市場本周焦點是聯儲局議息及美國通脹數據。經濟師估計，美國5月消費物價指數(CPI)將錄得3.4%年率化升幅，按月升0.1%。市場普遍預期，聯儲局議息後將維持基準利率不變。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息報4.73238厘，創逾一周新高。六個月及一年期分別回升至4.81024厘及4.97441厘。
港元匯價今早在7.8085-7.8130之間上落，最新報7.8096，較前收市價升0.04%。
市場本周焦點是聯儲局議息及美國通脹數據。經濟師估計，美國5月消費物價指數(CPI)將錄得3.4%年率化升幅，按月升0.1%。市場普遍預期，聯儲局議息後將維持基準利率不變。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.8
|-10
|一周
|3.91518
|-4.928
|兩周
|4.07399
|-2.44
|一個月
|4.50982
|-0.072
|兩個月
|4.6306
|-0.071
|三個月
|4.73238
|+0.345
|六個月
|4.81024
|+0.072
|一年
|4.97441
|+0.215
資料來源：香港銀行公會