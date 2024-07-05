11/06/2024 11:24

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.8 -10 一周 3.91518 -4.928 兩周 4.07399 -2.44 一個月 4.50982 -0.072 兩個月 4.6306 -0.071 三個月 4.73238 +0.345 六個月 4.81024 +0.072 一年 4.97441 +0.215

《經濟通通訊社11日專訊》端午節長假後，港元拆息呈短息軟、長息升格局。香港銀行上周五(7日)向貼現窗借取的1.97億元，今日回籠。隔夜拆息下跌10基點至3.8厘，而與樓按相關的一個月拆息亦結束兩連升，微跌至4.50982厘。反映銀行資金成本的三個月拆息報4.73238厘，創逾一周新高。六個月及一年期分別回升至4.81024厘及4.97441厘。港元匯價今早在7.8085-7.8130之間上落，最新報7.8096，較前收市價升0.04%。市場本周焦點是聯儲局議息及美國通脹數據。經濟師估計，美國5月消費物價指數(CPI)將錄得3.4%年率化升幅，按月升0.1%。市場普遍預期，聯儲局議息後將維持基準利率不變。(cl)資料來源：香港銀行公會